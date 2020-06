Batwoman : le personnage de Kate Kane remplacÃ© !

Le départ surprise de l'actrice Ruby Rose, qui tenait le rôle principal de la série Batwoman, a été annoncé il y a peu. Et alors que l'on s'attendait à ce qu'une nouvelle actrice soit choisie pour interpréter le personnage de Kate Kane, il semblerait qu'il y ait de nouveau du changement, et que les producteurs aient décidé de se séparer du personnage pour en amener un nouveau !

Au revoir Kate Kane, bonjour Ryan Wilder ! Qui reprendra bien sûr le costume de Batwoman, pas de changement majeur à ce niveau-là. Voici ce qu'indique la description de ce nouveau rôle, qui ne laisse aucun doute : "Femme, vingtaine bien entamée, n'importe quelle origine ethnique. Elle est appréciable, désordonnée, un peu gauche et sauvage. De plus, elle n'est pas du tout comme Kate Kane, la femme qui portait le costume auparavant. Alors qu'il n'y a personne dans sa vie pour la garder sur le droit chemin, Ryan a passé des années à faire du trafic de drogue, échappant à la police de Gotham et camouflant sa douleur avec de mauvaises manies. Une fille qui pourrait voler du lait pour nourrir un chat errant et qui pourrait aussi vous tuer à mains nues, Ryan est la plus dangereuse des combattantes : très douée et totalement indisciplinée. Ouvertement lesbienne. Athlétique. Brute. Passionnée. Faillible. Et certainement pas le stéréotype du héros américain.".

Le message est donc clair, la série s'oriente sur une direction et un personnage totalement différent. Reste à savoir comment cela se matérialisera, aura-t-on droit à une sorte de reboot de la série pour cette saison 2 ? Ou vont-ils tenter de conserver un semblant de continuité, tout en partant sur des bases neuves ?

De grosses interrogations se soulèvent désormais autour de cette seconde saison, qui devrait être diffusée à partir de janvier 2021 sur la chaine The CW.