Le Bordeaux Geekfest 2020 en mode virtuel !

Présent sur place l'an dernier pour animer plusieurs conférences consacrées aux comics, MDCU s'associe de nouveau cette année avec l'évènement du Bordeaux Geekfest pour sa 6ème édition ! Malgré le contexte actuel l'équipe derrière le festival a tout mis en oeuvre pour pouvoir le maintenir et vous propose une expérience inédite avec un salon 100% virtuel ! Le Bordeaux Geekfest - Virtual Experience se déroulera les 27 et 28 juin prochain depuis chez vous !

Créez votre avatar, embarquez sur notre île et préparez-vous à une programmation pop culture avec plus de 200h de contenu !! Un nouveau format en totale immersion, où vous allez pouvoir vous déplacer dans 22 espaces différents mais aussi jouer sur un terrain de football, une plage, faire du bateau, assister à un feu d'artifice, écouter un concert... Comme si vous y étiez, vous allez pouvoir déambuler, interagir, parler, écouter, courir, serrer une main (oui, ça fait longtemps), checker, just dancer et rencontrer de nombreux invités qui nous suivent dans cette nouvelle aventure !!

La thématique des années 90 est elle aussi conservée, le contenu tout au long du week-end sera donc très axé sur cette période chère à nos petits coeurs de geeks. Vous pouvez suivre le festival sur Facebook et Instagram, ainsi que sur leur site officiel, pour toutes les informations sur le déroulement du festival, les annonces des invités présents et de la programmation. Concernant la billeterie, elle est ouverte à cette adresse.

MDCU Comics sera donc présent lors de cette édition exclusive pour animer plusieurs conférences et tables rondes autour de thématiques comics mais aussi plus largement sur la culture pop dans les années 90. Nous vous présenterons ultérieurement en détail les contenus sur lesquels nous interviendrons.

Le Bordeaux Geekfest - Virtual Experience donne cette année l'occasion à tous de prendre part à l'évènement, où que vous soyez, et d'y suivre l'équipe d'MDCU. On vous y retrouve ?