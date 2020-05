Nouvelle équipe créative pour Catwoman

Sur le titre depuis son lancement, la dessinatrice et scénariste Joëlle Jones se retire de la série régulière Catwoman et va être remplacée par le duo Ram V et Fernando Blanco, et ce à partir du numéro 25 qui sortira en septembre. Cette nouvelle équipe n'est pas étrangère au titre puisque Ram V en a déjà écrit deux numéros, alors que Blanco en était l'artiste secondaire.

Avant le numéro 25, on pourra découvrir le lancement de leur histoire dans le numéro spécial 80 ans de Catwoman , avec une histoire courte intitulée Addicted to Trouble. "Nous avons des plans vraiment cool pour les histoires à venir. De grandes choses arrivent. Fans de Catwoman , d'histoires de cambriolage, d'action et de crime, restez branchés ! Et surveillez vos portefeuilles." nous dit V.

Catwoman 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular #1 sort le 2 juin au prix de 9,99 dollars.