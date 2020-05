Les comics VO dÃ©barquent Ã  Hisler BD Metz

S'il y a une chose que les passionés de comics français savent, c'est qu'il n'est pas toujours simple de pouvoir se fournir en matériel VO. Il y a bien sûr les vrais "comic shops" dans les grandes villes de l'hexagone, mais lorsque l'on s'éloigne, l'offre s'en trouve drastiquement réduite. Les initiatives de librairies spécialisées poussant dans le sens de la VO sont toujours plus que bienvenues et nous souhaitions aujourd'hui mettre notre projecteur sur la librairie Hisler BD, implantée dans la ville de Metz, qui franchit le pas et propose désormais des commandes de comics en version originale.

Vous pourrez ainsi y commander chaque mois tous les comics qui sortent, tous éditeurs confondus, que ce soit sur catalogue directement à la boutique ou en se renseignant à l'avance sur des sites de previews (comme par exemple Previews World). Les commandes seront prises jusqu'au 2/3 du mois en cours à peu près, pour des livraisons uniques et groupées en fin de mois. Et rapellons qu'il y a un décalage entre les sollicitations et commandes des titres et leurs sorties effectives, de deux mois dans le cas des "issues" classiques, les commandes de juin seront donc disponibles en août. Des commandes de comics déjà sortis seront aussi possibles de manière ponctuelle et sous réserve de disponibilité chez le fournisseur. Évidemment, il s'agit du démarrage de l'offre, son succès pourrait la faire évoluer par la suite.

Nous vous invitons à suivre la librairie sur les réseaux sociaux pour plus d'information sur cette offre, sur ses comptes Facebook et Instagram. Vous pouvez également les contacter par mail à hislerbdlib@canalbd.net pour s'inscrire à une newsletter consacrée exclusivement à cette offre VO. Ou passer directement à la boutique pour en discuter avec eux, 1 rue Ambroise Thomas 57000 Metz.

En cette période très compliquée pour toutes les librairies et notamment indépendantes, c'est le moment d'affirmer encore plus notre soutien en tant que lecteurs reconnaissants et de soutenir ce genre d'initiative. Si vous êtes de Metz ou environs et intéressés par la VO, n'hésitez pas à passer les voir, et pourquoi pas leur prendre un exemplaire de l'édition spéciale comics shops du Garde Republicain avec couverture de Frank Cho, ou des ex-libris exclusifs Super-Peinard de Laurent Lefeuvre, réalisés justement dans le but de soutenir les librairies et toujours disponibles chez eux.