[Preview VO] Green Lantern 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular #1

Prévu pour le 23 juin aux Etats-Unis, le numéro fêtant les 80 ans de Green Lantern, sobrement intitulé Green Lantern 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular #1, se dévoile un peu par le biais de ses couvertures et de quelques planches. La première apparition du super-héros date de mai 1940 dans les pages d'All-American Comics #16, et sous le nom civil d'Alan Scott. Le comics contiendra plusieurs histoires, consacrées à tous les Green Lantern de la Terre, par plusieurs auteurs : Last Will par Geoff Johns et Ivan Reis, Legacy par Ron Marz et Darryl Banks, Four par Robert Venditti et Rafa Sandoval, Reverse The Polarity par Charlotte McDuffie et ChrisCross, mais aussi d'autres par Peter J. Tomasi/Fernando Pasarin, Denny O’Neil/Mike Grell, Sina Grace/Ramon Villalobos, Mariko Tamaki/Mirka Andolfo et Cullen Bunn/Doug Mahnke. Vous trouverez les aperçus dans la galerie d'images ci-dessous.