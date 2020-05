Un spin-off sur le personnage de Jackpot en préparation

Sony ne semble pas avoir peur d'aller creuser profondémment dans la mythologie de Spider-Man pour y trouver des personnages à adapter au cinéma, après Venom et Morbius, c'est désormais une super-héroïne bien moins connue qui est envisagée pour l'un des prochains spin-offs. En effet, un film solo sur le personnage de Jackpot est semble-t-il en préparation, avec le producteur d'Arrow à l'écriture, Marc Guggenheim.

Jackpot a été créée en 2007 par Dan Slott et Phil Jimenez dans la série Amazing Spider-Man , d'abord sous l'identité de Sara Ehret et ensuite d'Alan Jobson, avant de revenir à Sara. Elle tire ses pouvoirs d'une hormone mutante qui lui donne une grande force et une quasi-invincibilité.

L'information dévoilée par Deadline arrive après une autre rumeur sur un film solo pour Madame Webb, réalisé par S.J. Clarkson. Reste à savoir ce qui verra vraiment le jour et ce qui restera à l'état de projet mais cela confirme que Sony compte bien s'appuyer sur cet univers de Spider-Man pour l'avenir.