Ruby Rose quitte la série Batwoman !

Coup de tonnerre à Gotham City et à la CW puisque l'actrice Ruby Rose, qui interprète le personne de Kate Kane/Batwoman depuis seulement une saison, vient d'annoncer son départ de la série. Un choix extrêmement surprenant dont les raisons ne sont pas révélées dont le message qu'elle a laissé sur les réseaux.

"J'ai pris la décision très difficile de ne pas revenir pour Batwoman la saison prochaine. Ce n'est pas une décision que j'ai prise à la légère puisque j'ai le plus grand respect pour le cast, l'équipe et tous ceux impliqués dans la série à Vancouver et Los Angeles. Je suis plus que reconnaissante auprès de Greg Berlanti, Sarah Schechter et Caroline Dries pour non seulement m'avoir offert cette opportunité incroyable, mais pour m'avoir accueilli dans le DC Universe qu'il ont magnifiquement créé. Merci Peter Roth et Mark Pedowitz et les équipes de la Warner Bros et de la CW qui ont tant donné et ont toujours cru en moi. Merci à tous ceux qui ont fait de cette première saison un succès, je suis vraiment reconnaissante." annonce l'actrice.

La deuxième saison étant déjà commandée, la série va donc continuer avec une nouvelle actrice, comme annoncée communément par la Warner, la CW et Berlanti. Ils annoncent une nouvelle direction, avec une nouvelle actrice principale, elle aussi membre de la communauté LGBTQ, qui sera choisie dans les prochains mois.

La saison 2 de Batwoman débutera elle en janvier 2021.