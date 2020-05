Le programme complet pour Joker War

Le prochain crossover a touché l'univers de Batman s'intitule Joker War, et il est écrit par James Tynion IV, qui a repris la série Batman il y a peu après le départ de Tom King. L'histoire principale se déroulera dans les numéros 95 à 100 de la série, avec au dessin Jorge Jimenez. Et comme c'est un crossover, celui-ci impactera de nombreuses autres séries, qui auront toutes un arc ou un numéro consacré à cette nouvelle guerre entre Batman et le Joker , en plus d'un one-shot spécial. Voici le programme complet :

Joker War débutera le 21 juillet avec la sortie de Batman #95. Voici le synopsis officiel du crossover :

Ça allait toujours finir ainsi. Le clown prince du crime et le détective Chevalier Noir face à face une toute dernière fois. Le Joker n'a jamais voulu gagner avant, il n'a jamais voulu que son affrontement avec Batman prenne fin, mais désormais ses motivations ont changées. Il a décidé que d'une manière ou d'une autre, ceci sera le dernier chapitre de leur histoire.