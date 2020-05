Première affiche pour la série Superman & Lois !

Et confirmation de la date de diffusion

Alors que la chaine The CW vient d'annoncer le report des nouvelles saisons à janvier 2021, sa nouvelle série Superman & Lois a vu l'ouverture de son compte Twitter officiel, avec la révélation d'une toute première affiche. On y voit les deux acteurs Tyler Hoechlin et Elizabeth Tulloch, avec la confirmation de la date de début de la série, pour janvier 2021.

Superman & Lois sera diffusée le mardi soir après The Flash , et un crossover est déjà programmée avec Batwoman.