Le Arrowverse de retour en janvier 2021

L'une des questions, parmi tant d'autres, qui se posent à l'heure où toutes les productions sont en pause en raison de la pandémie du covid-19, est qu'en est-il des saisons en cours et nouvelles saisons pour les séries TV. Du côté de celles qui nous intéressent tout particulièrement avec le Arrowverse, la chaine The CW a annoncé le verdict et son choix de programmation : aucune des séries ne reprendra avant janvier 2021.

The Flash et Batwoman reprendront donc leurs nouvelles saisons en janvier de l'année prochaine si tout va bien, accompagnées pour la toute nouvelle série Superman & Lois, qui sera calée après Flash le mardi soir. Supergirl de son côté sera décalée de quelques mois encore, entre mars et juin, puisque l'actrice Melissa Benoist est en congé maternité. Même chose pour DC's Legends Of Tomorrow, qui a elle toujours débutée à mi-saison. Même chose pour Black Lightning ou Riverdale, ce ne sera pas avant janvier. On ne sait pas encore si cela annonce des saisons plus courtes ou tout simplement une diffusion en bloc, sans pauses.

The CW a tout de même prévu un plan de secours pour la rentrée puisque la chaîne vient d'ajouter la série The Swamp Thing à son catalogue, initiallement diffusée sur la plateforme DC Universe et annulée après une seule saison, qui sera diffusée à la rentrée. Pas de nouvelles par contre concernant le spin-off d'Arrow consacré aux personnages féminins, Green Arrow and the Canaries.

On apprend par la même occasion qu'un crossover est planifié entre les deux séries Batwoman et Superman & Lois pour la saison prochaine.