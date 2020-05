Des infos sur le Sweet Tooth de Downey Jr

Sweet Tooth, le comics de Jeff Lemire, va avoir le droit à une adaptation produite par Robert Downey Jr. Dans un premier temps prévue sur Hulu, la série TV arrivera finalement sur Netflix. Le casting commence d'ailleurs à se dévoiler avec Christian Convery dans le rôle principal, Gus, et James Brolin en tant que narrateur. Ils seront accompagnés de Will Forte, Nonso Anozie et Adeel Akhtar. La première saison sera composée de 8 épisodes de 1h.

Jeff Lemire a profité de l'occasion pour annoncer qu'il travaillait de nouveau sur la série, sans plus de précision, annonçant un retour chez DC. Si vous aimez Sweet Tooth, attendez-vous à être gatés !

It is happening again...that candy bar you liked is going to come back in style. @DCComics pic.twitter.com/9vLDA27W5C