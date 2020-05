[Preview VO] The Joker: 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular #1

Le comics The Joker : 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular #1, fêtant les 80 ans du personnage du Joker, a sa nouvelle date de publication qui est le 9 juin pour les Etats-Unis. Plusieurs histoires sont prévues pour ce fascicule de 96 pages. James Tynion IV et Mikel Janin nous raconteront les origines du personnage Punchline, mais Tom Taylor, Eduardo Risso, Gary Whitta, Greg Miller et Dan Mora seront aussi de la partie. Pour l'occasion, vous trouverez un aperçu des pages intérieures dans la galerie d'images ci-dessous.