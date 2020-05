Reprise des publications Marvel le 27 mai

A cause de la pandémie, Marvel avait mis en pause ses nouvelles publications. L'éditeur prévoit de reprendre le chemin des comic shops à partir du 27 mai. Vous trouverez ci-dessous la liste des sorties prévues jusqu'au 8 juillet. Le nombre est donc restreint, et on remarque notamment l'absence de X-Men, Captain America, Fantastic Four, Wolverine, Spider-Woman, Gwen Stacy , Conan the Barbarian et Star Wars. Et ce n'est pas les seuls. Au 27 mai, tous les comic shops ne seront pas ouverts, et Marvel essaie de trouver l'équilibre adéquat. Il faudra attendre pour un retour à la normal.

27 MAI :

AMAZING Spider-Man #43 (FEB200924)

#43 (FEB200924) AVENGERS #33 (FEB200982)

MARAUDERS #10 (FEB200894)

STAR WARS: DOCTOR APHRA #1 (FEB201023)

VENOM #25 (FEB200939)

3 JUIN :

ASTONISHING X-MEN BY JOSS WHEDON & JOHN CASSADAY OMNIBUS HC (OCT191092)

GHOST RIDER VOL. 1 TPB (JAN201057)

MEPHISTO: [CLASSIC] TPB (JAN201070)

SENSATIONAL SHE-HULK BY JOHN BYRNE OMNIBUS HC (OCT191099)

SPIDER-MAN & VENOM: DOUBLE TROUBLE GN-TPB (JAN201078)

SW DARTH VADER POSTER BOOK (NOV190977)

THE AMAZING Mary Jane VOL. 1: DOWN IN FLAMES, UP IN SMOKE TPB (JAN201059)

VOL. 1: DOWN IN FLAMES, UP IN SMOKE TPB (JAN201059) X-MEN VOL. 1 TPB (JAN201051)

10 JUIN :

BLACK CAT #11 (FEB200950)

DAREDEVIL #20 (FEB201010)

DEADPOOL #5 (JAN200984)

EXCALIBUR #10 (FEB200891)

MILES MORALES: SPIDER-MAN #17 (FEB200810)

NEW MUTANTS #10 (FEB200892)

17 JUIN :

CONAN: THE BOOK OF THOTH TPB (JAN201065)

DAREDEVIL BY CHIP ZDARSKY VOL. 3 TPB (JAN201061)

DAWN OF X VOL. 5 TPB (JAN201049)

IRON MAN EPIC COLLECTION VOL. 17 TPB (JAN201069)

MARVEL MASTERWORKS: THE AVENGERS VOL. 20 HC (OCT191105)

SILVER SURFER OMNIBUS VOL. 1 HC (NEW PRINTING) (OCT191090)

STAR WARS: AGE OF REBELLION HC (OCT191126)

THE UNBEATABLE SQUIRREL GIRL: BIG SQUIRRELS DON’TCRY GN-TPB (JAN201080)

24 JUIN :

2020 RESCUE #2 (FEB200910)

CAPTAIN AMERICA: MARVELS SNAPSHOTS #1 (FEB200899)

EMPYRE #0 AVENGERS (FEB200772)

IMMORTAL Hulk #34 (FEB200979)

#34 (FEB200979) IRON MAN 2020 #4 FLUORESCENT (FEB200905)

SPIDER-HAM #5 (FEB200998)

STAR WARS: BOUNTY HUNTERS #3 (FEB201029)

THOR #5 (FEB200961)

AMAZING FANTASY OMNIBUS HC (NEW PRINTING) (NOV190945)

FANTASTIC FOUR EPIC COLLECTION: NAME IS DOOM TPB (FEB201069)

IRON MAN: THE ULTRON AGENDA TPB (JAN201062)

MARVEL-VERSE: BLACK WIDOW GN-TPB (JAN201075)

MORBIUS THE LIVING VAMPIRE OMNIBUS HC (NOV190952)

YONDU TPB (JAN201055)

1er JUILLET :

DAWN OF X VOL. 6 TPB (JAN201050)

EXCALIBUR TPB (JAN201053)

INFINITY GAUNTLET MARVEL SELECT HC (DEC190973)

MARVEL MASTERWORKS: THE SPECTACULAR Spider-Man VOL. 3 HC (NOV190949)

VOL. 3 HC (NOV190949) MARVEL'S Black Widow PRELUDE TPB (JAN201074)

PRELUDE TPB (JAN201074) TIMELY'S GREATEST: THE GOLDEN AGE SUB-MARINER BY BILL EVERETT - THE POST-WAR YEARS OMNIBUS HC (OCT191094)

WHAT IF? CLASSIC: THE COMPLETE COLLECTION VOL. 4 TPB (FEB201068)

X-MEN MILESTONES: MESSIAH WAR TPB (FEB201064)

YOUNG AVENGERS BY GILLEN & MCKELVIE: THE COMPLETE COLLECTION TPB (FEB201067)

8 JUILLET :