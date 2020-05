Panini France veut quitter Presstalis

Nous pouvons lire dans un article du 20 minutes que sept éditeurs de magazines se sont réunis en coopérative afin de quitter Presstalis. Parmi eux se trouve Panini France. En effet, des discussions ont lieu actuellement sur la liquidation ou non du distributeur, et une audience devrait en décider le 12 mai prochain.

Plusieurs options sont voulues en fonction des publications, mais cette nouvelle coopérative regroupe des indépendants qui veulent passer à autre chose. Obligés de rester avec Presstalis pendant 6 mois depuis décembre dernier, la période est compliquée pour eux, et ils souhaitent passer chez MLP le plus rapidement possible.

Alors bien sûr, nous lecteurs de comics, le passage de Panini chez MLP nous donne l'espoir d'un retour des fascicules kiosque à prix intéressant. Il ne faut pas s'emporter, l'éditeur propose actuellement des publications en presse pour les enfants, et cette démarche concerne très certainement cet existant. Cependant, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver !