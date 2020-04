Olivia Munn charge Bryan Singer sur X-Men: Apocalypse

La réputation du réalisateur Bryan Singer prend encore un coup dans la tronche, s'il y avait encore besoin de nouvelles preuves à charge contre lui. C'est l'actrice Olivia Munn, qui a incarné Psylocke sous la direction de Singer pour X-Men: Apocalypse, qui s'est exprimée, avançant que selon elle, les réalisateurs masculins ont bien plus de passe-droit que leurs collègues feminines à Hollywood. Et pour appuyer son propos, elle prend l'exemple de Singer, et son étrange absence en plein milieu du tournage du film sur les mutants de Marvel.

"Quand on a tourné X-Men, je n'avais jamais participé à un gros film comme ça avant. Je ne savais pas ce qui est normal ou pas, mais je savais que c'était étrange que Bryan Singer puisse s'absenter en disant qu'il avait un problème de thyroide. Au lieu d'aller voir un docteur à Montréal, il a dit devoir se rendre à Los Angeles. Il s'est absenté pendant dix jours selon mes souvenirs. Et il a dit 'Continuez. Tournez.'. On était sur le plateau, et je me souviens qu'on avait une grosse scène à tourner. On revenait de déjeuner et l'un des assistants de Bryan nous a montré un téléphone avec un SMS dessus. ll avait envoyé un message aux acteurs : 'Hey les gars. Je suis occupé pour le moment. Mais allez-y et tournez sans moi.'. Et nous on était, genre, 'OK'. Et j'ai pensé que rien de tout cela n'était normal. Mais je n'ai pas réalisé que les autres pensaient la même chose. Et les autres personnes qui pensaient aussi que ce n'était pas normal étaient haut placées, des personnes qui prennent les décisions sur le fait d'embaucher ou pas ce mec." déclare Munn.

L'actrice précise aussi que malgré ce comportement peu professionnel, la Fox l'a malgré tout choisi pour réaliser Bohemian Rhapsody, bien qu'il ait été écarté du projet ensuite, suite à des conflits avec l'acteur Rami Malek. On connait la suite, les nombreuses accusations d'harcèlements sont tombées et son avenir est plus que compromis désormais.