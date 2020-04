Tom Hardy, l'acteur jouant Eddie Brock /Venom, a dévoilé sur son Instagram un teaser pour la suite du film Venom. Nous apprenons du coup son titre complet qui sera Venom: Let There Be Carnage. Le film a aussi le droit à une nouvelle date de sortie, nous passons du 2 octobre au 25 juin 2021, sans raison donnée. Ce sera donc environ un mois avant le prochain Spider-Man. Pour rappel, Carnage, alias Cletus Kasady, sera joué par Woody Harrelson.