Marvel met des employés en

A cause de la pandémie en cours, Disney va mal. La multinationale a donc décidé de mettre une partie de ses employés en "congés", c'est-à-dire qu'ils ne travailleront plus. Il n'est pas certain qu'ils seront payés, même si certains pays proposent des aides. Le site Newsarama a eu la confirmation que Marvel Entertainment était touché, avec des employés qui viennent d'être notifiés de leur congé à partir du 26 avril.

Marvel n'a pas voulu communiquer sur le nombre de personnes concernées, ni sur leur identité, difficile donc de savoir l'impact que cela aura. Les employés en congés continueront de bénéficier de leur mutuelle payée par Disney, et peuvent choisir de poser des congés payés pendant cette période difficile.