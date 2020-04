Un nouveau clin d'oeil dévoilé pour Avengers: Endgame

Le plus gros film de l'Univers Cinématique de Marvel n'a pas encore révélé toutes ses surprises, références et clins d'oeil. En effet, un nouvel "Easter Egg", comme on appelle ça couramment, a été officialisé pour Avengers: Endgame, qui rend hommage à celui qui est peut-être le personnage au sort le plus marquant du film, à savoir Tony Stark, interprété par Robert Downey Jr.

Lorsque l'équipe des Avengers se prépare à voyager à travers le temps par petits groupes, ils tendent tous le poing les uns vers les autres, formant une sorte de cercle, qui est en fait une jolie référence au réacteur qui faisait fonctionner l'armure d'Iron Man dans les premiers films. On peut voir une image de ce réacteur à la fin du film et effectivement, la référence est plutôt évidente.

À noter pour l'anecdote, que le compte Twitter de Marvel Studios a dévoilé la référence en réponse à un poste de Disney, qui dévoilait un easter egg pour le film Vaiana.