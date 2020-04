Cinq animés à (re)découvrir

Vous avez été nombreux à demander à MDCU de quoi patienter en cette période un petit peu compliqué en terme d'achats et de lectures de nouveautés (ceci étant, bien évidemment, le plus gros euphémisme jamais utilisé dans l'histoire de l'euphémisme). Confinement oblige, certains d'entre vous n'ont peut-être déjà plus de rien à lire et ne savent pas quoi faire pour passer le temps. Aujourd'hui, on vous propose donc de faire un petit tour du côté des séries animées adaptées de comics. L'occasion pour vous de découvrir ou de redécouvrir certains animés qui ont, pour la plupart, marqué les fans. Si vous avez le coffret chez vous qui prend la poussière, cela sera donc l'occasion, une fois pour toute, de s'y mettre. Pour les intéressés, sachez que demain, vous aurez un autre article sur les séries animées mais qui sera un petit peu différent. Here we... go !

1 Batman , la série animée

On commence par la série que l'on ne présente plus. Elle a bercé toute une génération de fans, nous voulons bien évidemment parler de Batman, la série animée. Créée par Bruce Timm et Paul Dini, elle est sortie en 1992 pour un total de 85 épisodes répartis en trois saisons. Elle est directement suivie par Les nouvelles aventures de Batman qui elle, se compose de 24 épisodes.

Plusieurs facteurs expliquent le succès de cette série. En tête, il y a bien évidemment l'approche mature de l'univers de Batman qui permet plusieurs niveaux de lecture. Un générique culte, des épisodes poignants, de nombreux personnages créés pour l'occasion et qui seront réutilisés par la suite dans les comics, des dialogues savoureux... tout est là pour plaire aux petits, aux grands mais également aux fans.

Quelques épisodes à voir : Double jeu parties 1 et 2, Bas les masques, parties 1 et 2, Mad Love, Robin se rebiffe parties 1 et 2 et beaucoup, beaucoup d'autres.

2 Spider-Man , la série animée

Il s'agit sans doute de l'animé Marvel ayant eu le plus de succès dans les 90. Eh oui, c'était l'époque où Nick Fury n'était pas encore black, l'époque qui n'avait pas connu le all-new et autres reboots. Sortie en 94, elle se compose de 65 épisodes répartis en 5 saisons. L'animé, plutôt de qualité pour l'époque, mêlant animation classique et images par ordinateur, sera parvenu à faire le tour de l'univers de Spider-Man de manière assez efficace notamment en ce qui concerne la vie de Peter Parker (malgré l'absence regrettable de Gwen Stacy ) et les super-vilains (si ce n'est le Bouffon Vert qui n'était pas vert pour des raisons esthétiques). Moins profonde que la série Batman ci-dessus, elle contient tout de même une bonne dose de scènes touchantes et, surtout, d'innombrables scènes d'action. Tantôt stand-alone, tantôt composés de plusieurs épisodes, les histoires forment le plus souvent des arcs plutôt bien ficelés et aux rebondissements nombreux. Le doublage est de qualité et ce, que cela soit en VO ou en VF. On notera néamoins la disparition de plusieurs phrases en VF notamment en ce qui concerne les pensées de Peter Parker . Pour de nombreux fans, il s'agit d'un classique qui aurait mérité une saison supplémentaire.

Quelques épisodes à voir : Le jour du caméléon, Les six affreux + Une bataille sans merci, La combinaison extra-terrestre parties 1, 2 et 3, Les trous noirs, Une eau malsaine...

3 Young Justice

Young s’est avérée être un vrai bol d’air frais dans l’univers des séries animées DC. Et pas seulement parce qu’elle présente les jeunes personnages de l’univers, actuels ou anciens acolytes des grandes figures de la Ligue des Justiciers, qui s’émancipent et décident de former leur propre super-équipe. Non, c’est aussi un bol d’air puisque la série débarque en 2010, après de nombreuses tentatives de la part de la Warner Bros de retrouver le succès et la souveraineté de la grande époque de l’âge d’or, avec les séries animées Batman , Superman, JLA, Batman Beyond et compagnie. Le fameux DC Animated Universe. Il y aura quelques séries par-ci, par-là, du Batman surtout, mais on commencera à s’en lasser. Les jeunes héros débarquent donc dans une nouvelle série qui reprend des designs, certes modernisés, mais toujours en 2D et avec une petite touche rétro pour la nostalgie. L’écriture et la construction des intrigues, de qualité, nous rappellent à nos meilleurs souvenirs et la présence des « anciens » héros aide grandement à faire le lien et à vraiment passer le flambeau. Chaque épisode du début présente une histoire « one-shot » mais la grosse trame de fond se construit très vite, pièce par pièce, et lorsque la série trouve son rythme, elle devient passionnante. Si l’équipe de départ est composée de Robin , Aqualad, Kid Flash , Miss Martian, Artemis et Superboy , les compositions et les personnages évoluent au fil des saisons avec de nombreuses surprises à venir, pour ne pas trainer en longueur et prendre le risque de nous ennuyer.

À noter que la série a été annulée avec surprise après seulement deux saisons, malgré une vraie communauté de fans derrière, qui réussira finalement à la sauver longtemps après à force de pétitions et autres initiatives du genre. 7 ans après, début 2019, débute donc la troisième saison de la série, intitulée Outsiders. Et ce n’est pas terminé, puisque Young Justice sera de retour au minimum pour une saison 4 !

Quelques épisodes à voir : Aucun en particulier. Les épisodes se suivent tous ou presque.

4 X-Men, la série animée

L'autre grosse série Marvel des années 90. Celle qui mettait en avant non pas Wolverine mais Serval. Elle est sortie en 1992 et comporte 5 saisons pour un total de 76 épisodes. Visuellement, elle est sans doute celle qui a le plus subi le poids des années. A côté de cela, elle est connue pour être une des plus matures/sérieuses de l'écurie Marvel mais également une des mieux construites. Plusieurs grandes sagas de l'univers X-Men ont été adaptés (ou partiellement adaptés) au fil des épisodes pour un rendu final plutôt impressionnant. Par contre, on notera qu'il est difficile de parler ici de série de présentation. La plupart du temps, on entre quand même vite dans le vif du sujet et il n'est pas rare que de petites connaissances soient nécessaires pour comprendre quelques subtilités.

Quelques épisodes à voir : La nuit des Sentinelles parties 1 et 2, L'avenir parties 1 et 2, La fin du Phoenix...

5 Tortues Ninja

Une série animée dont le titre est Tortues Ninja. Autant dire que cela n'aide pas beaucoup. On aurait tendance à penser à celle de 1987 (autrement dit la plus connue) et pourtant, ce n'est pas celle dont on va parler aujourd'hui. Non, selon moi, celle de 2012 est bien plus intéressante. Elle est composée de 5 saisons pour un total de 124 épisodes.

L'histoire part pourtant mal. C'est à la Comic Con de Paris que Kevin Eastman dévoile le générique. La musique perd un peu de son côté épique et met en avant un chant qui tend vers le rap tandis que le design des personnages change drastiquement de ce qui a été fait par le passé. De même, Eastman parle de respect de l'univers des Tortues tout en mentionnant des changements de taille avec, en tête, une April bien plus jeune et encore étudiante ainsi qu'une hypothétique histoire d'amour avec Donatello. Pour résumé, on a mis en place un gros coup de jeune à l'univers ce qui, forcément, ne peut que rebuter les vieux cons (je salue mon moi du passé). Et pourtant... ben cela passe bien. Non seulement, on s'habitue rapidement au générique qui n'est finalement pas si mal tandis que l'animation devient largement défendable au fil du temps.

Côté scénario, Eastman n'a pas exagéré. Le tout conserve son côté un peu "jeune" expliqué ci-dessus mais sais jamais dénaturer l'univers des Tortues. Les épisodes sont des stand alone mais qui mettent en avant de nombreux fils rouges présents sur l'intégralité de la saison. C'est à tel point que, malgré les apparences, il n'est pas vraiment possible de regarder les épisodes dans le désordre. Plusieurs twists ont de réelles conséquences qui vont être maintenues durant de nombreux épisodes. Le cas le plus flagrant est sans doute la fin de la saison 3 qui met en avant un contexte radicalement différent pour la saison 4. Et il ne s'agit là que de l'un des nombreux exemples. Bien sûr, la recette est un petit peu toujours la même et cinq saisons, cela fait beaucoup. Néanmoins, l'animé offre tout de même suffisamment de bonnes choses pour ne pas s'ennuyer.

Quelques épisodes à voir : Toutes les fins de saisons, tout simplement.

Voilà, c'est tout pour ce petit tour du côté des animés. Et toi, quel est l'animé que tu aimerais te refaire ?