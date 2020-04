Un trailer pour Tyler Rake

Avec les frères Russo et Chris Hemsworth

Netflix a diffusé une bande annonce du film Tyler Rake, adapté du comics Ciudad paru chez Oni Press en 2014. Celui-ci était écrit par les frères Russo, les réalisteurs des deux derniers Avengers, et Ande Parks, avec des dessins de Fernando León González. Le film sera réalisé par Sam Hargrave, produit par les Russo, et le scénario sera adapté par Joe Russo. Dans le rôle principal, Chris Hemsworth (Thor dans le MCU) sera Tyler Rake, un mercenaire qui s'embarque dans "la mission la plus périlleuse de sa carrière en tentant de retrouver le fils d'un grand criminel qui a été kidnappé". Sortie sur Netflix le 24 avril prochain.