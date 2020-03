Les plans avortés pour la saison 3 d'Iron Fist

Malgré des retours mitigés sur ses deux premières saisons et une annulation qui semblait assez compréhensible, les producteurs de la série Netflix Marvel's Iron Fist avaient tout de même des plans en tête pour une éventuelle troisième saison des aventures de Danny Rand. C'est l'acteur Tom Pelphrey, qui interprétait Ward Meachum, qui dévoile les plans qui étaient prévus et qui l'impliquaient grandement, suite au cliffhanger du final de la seconde saison.

"Il y avait des discussion sur ce à quoi ressemblerait le voyage de Danny et Ward en Asie. On parlait presque d'un.. enfin, je pense que je peux en parler maintenant... mais comme une sorte de camaraderie et de relation à la Butch Cassidy and the Sundance Kid." révèle l'acteur.

Pelphrey s'est aussi exprimé sur un hypothétique retour de la série, que certains fans continuent à demander. "Oui, je ne sais pas. Je ne dirais jamais jamais à rien. Tout dépendrait du contexte, du timing et des personnes impliquées. Mais pour vous rejoindre, oui, Iron Fist n'aurait pas pu finir sur un plus gros cliffhanger et ça doit être extrêmement frustrant."