Archie rencontre Flash Gordon le temps d'un comics

La célèbre bande de Riverdale va explorer l'espace dans un comics de 48 pages intitulé Archie Meets Flash Gordon. Le scénario sera de Jeff Parker, qui écrit Flash Gordon pour Dynamite, et le dessin de Dan Parent, un important dessinateur d'Archie. L'histoire verra le groupe d'amis découvrir un vaisseau extra-terrestre écrasé sur Terre qui les mènera sur la planète Mongo et à Ming l'Impitoyable, et donc à Flash Gordon !

L'édition se fera par une collaboration entre Archie et King Features Syndicate, le propriétaire de Flash Gordon. Le comics sortira le 3 juin aux Etats-Unis, avec des couvertures de Parent et Sandy Jarrell.