Lyle Waggoner, Trevor dans Wonder Woman, est mort

L'acteur Lyle Waggoner est mort à l'âge de 84 ans des suites d'une maladie. Il a débuté en 1967 à la TV américaine dans The Carol Burnett Show, après avoir raté l'audition de Batman qui est finalement revenu à Adam West. Il quitte le Show en 1673, et prend son rôle le plus emblématique pour nous, fans de comics : il joue Steve Trevor dans la série TV Wonder Woman. Il est même dans la saison 2 de la série, alors que l'intrigue passait des années 40 aux années 70, en changeant de rôle : il devient le fils de son personnage, Steve Trevor Jr. Il prit sa retraite d'acteur en 1978, et lança ensuite une entreprise travaillant dans les coulisses de Hollywood.