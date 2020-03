Une nouvelle série Shang-Chi

Marvel va publier une nouvelle mini-série en 5 chapitres consacrée à Shang-Chi. Elle sera écrite par Gene Luen Yang, et dessinée par Dike Ruan et Phillip Tan. L'idée de la série est de s'intéresser à la relation entre le héros et les autres enfants de son super-vilain de père, Zheng Zhu. Le premier numéro arrivera en juin aux Etats-Unis avec une couverture de Jim Cheung et un nouveau costume pour le personnage. De quoi s'occuper avant la sortie du film en février 2021. Enfin, si la date n'est pas modifiée, le tournage étant en pause à cause du coronavirus.