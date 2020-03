[Review VF] Aliens : Défiance Tome 2

La review du jour est un titre proposé par Vestron. Il s'agit d'Aliens : Défiance Tome 2, écrit par Brian Wood et dessiné par Stephen Thompson, Tony Brescini et Eduardo Francisco. Il est sorti en mars 2020 pour 17.95€.

Seconde et dernière partie d’Aliens : Defiance, un dyptique martial écrit par Brian Wood se situant entre les deux premiers films de la saga : Alien, le huitième passager et Aliens, Le Retour.

« La suite du périple de Zula Hendricks, qui va devoir affronter les Colonial Marines lancés à sa poursuite et les xénomorphes dont veut s’emparer la Weyland-Yutani… »

Nous avons commencé cette mission avec un seul et unique but : empêcher la Weyland-Yutani de mettre la main sur ce spécimen alien.

Autant le dire tout de suite, nous sommes dans la partie haute du classement des différents comics Alien sortis jusque-là. L'épisode Excision propose sans doute ce qui se fait de mieux en terme de suspense et d'horreur. Non seulement l'idée est bonne mais en plus, elle est superbement bien mise en scène. Et il s'agit là que l'un des nombreux exemples que l'on peut tirer de cet opus. En fait, si un point devait être fait, on se rendrait vite compte que les scènes qui sortent de l'ordinaire et qui donnent une claque visuelle au lecteur, sont nombreuses. Rien que les quelques cases qui mettent en avant les Aliens qui se déplacent à l'extérieur du vaisseau sont impressionnantes, presque oppressantes et surtout, lourdes de sens. Elles ont beau faire partie d'une scène plus secondaire, leur efficacité n'en reste pas moindre.

Le scénario est bien construit et offre son lot d'originalité. Les apparitions de la créature sont bien gérées afin de ne pas se consacrer uniquement à elle tout en offrant une quantité non négligeable d'horreur. Les rebondissements proposés sont plutôt bons et contribuent à l'ambiance générale de l'oeuvre. Un très bon point.

J'aimerais pouvoir dire que tout va bien. Que nous avons traversé cette épreuve et que nous pouvons reprendre la mission. Mais tout ce que je ressens, c'est de la peur.

Pour ce qui est de la partie graphique, il y a pas mal de choses à saluer. Les dessins en eux-mêmes, bien sûr, mais également la colorisation, la mise en scène et le design des créatures. L'utilisation du rouge pour le sang est notamment extrêmement bien exploité.

En bonus, vous trouverez huit dessins dans la partie galerie. Huit dessins plutôt impressionnants.