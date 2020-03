Batman: Three Jokers arrive en juin

La mini-série Batman: Three Jokers écrite par Geoff Johns et dessinée par Jason Fabok débutera dans les comic shops américains le 17 juin prochain. Annoncée en 2018, la série sera composée de 3 numéros qui permettront d'expliquer pourquoi il y a trois Joker, et ce que cela implique sur les dizaines d'années de combat contre Batman. Décrit comme "l'histoire ultime de Batman et le Joker ", elle sortira dans le Black Label de DC. Vous trouverez tous les aperçus qui ont été publiés jusque-là dans la galerie d'images ci-dessous.