Un comics façon Friends en juin

Image Comics vient d'annoncer la sortie en juin de la série Getting It Together par l'auteur Sina Grace (Iceman), le producteur et auteur Omar Spahi (le podcast Dreamer, Xenoglyphs) et l'artiste Jenny D. Fine. Le premier numéro sortira en juin. La série est présenté comme une interprétation fraiche des comédies dramatiques sur des vingtenaires comme Friends. On y suivra des protagonistes que sont Lauren, Jack, Sam et Annie alors qu'ils explorent l'amitié moderne entre les relations ouvertes et les applis de rencontre.

Voici quelque ss pages de preview et rendez-vous le 10 juin si vous voulez lire la suite.