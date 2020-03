Un mini-label Batman: White Knight

Sean Murphy, le scénariste et dessinateur de la mini-série Batman: White Knight lancée en 2017, est actuellement en train de sortir sa suite, Batman: Curse of the White Knight, dont le dernier numéro est prévu pour le 25 mars prochain. Cependant, l'aventure est loin d'être finie puisqu'il a annoncé que DC avait donné son accord pour publier plusieurs spin-offs liés à la série, créant un genre de mini-label.

Murphy va écrire le squelette de plusieurs mini-séries, et DC mettra un scénariste et un dessinateur pour travailler dessus. La publication aura lieu entre de nouveaux volumes de Batman White Knight, et Harley Quinn, Nightwing et Batgirl seront concernés. L'auteur appelle cela le Murphyverse. Il avait d'ailleurs déjà annoncé avoir déjà des idées pour quatre volumes de Batman White Knight qui pourraient incorporer Superman et Wonder Woman. Affaire à suivre !