Un crossover Sandman/Locke & Key prévu

IDW et DC Comics vont faire équipe pour proposer un crossover entre les univers de Sandman et de Locke & Key, intitulée Locke & Key: Hell & Gone - A Sandman Universe Crossover Event. Si vous voulez plus de précision, il va falloir attendre un peu puisque l'annonce a été faite en un tweet. L'équipe en charge devrait être Joe Hill et Gabriel Rodriguez, ce qui est plutôt rassurant, et le comics arrivera en octobre 2020.

If you think you can unlock the gates of hell and just invite yourself in, you must be dreaming. Coming October 2020: @joe_hill and @GR_comics will debut LOCKE & KEY: HELL & GONE - A Sandman UNIVERSE Crossover Event, courtesy of @IDWPublishing and @DCComics. pic.twitter.com/b9I9e3Sa0h