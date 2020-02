Un comics pour les 80 ans de Green Lantern

DC est à la célébration puisque de nombreux personnages de son univers fêtent leur 80 années d'existence en 2020. Cette fois-ci, c'est au tour de Green Lantern dont la première apparition a eu lieu dans le All-American Comics #16 de mai 1940 sous les plumes de Martin Nodell et Bill Finger. L'éditeur sortira le 20 mai prochain un numéro anniversaire intitulé sobrement Green Lantern 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular #1 au prix de 9,99$.

Ce comics, en format prestige, reviendra sur les Green Lantern les plus légendaires, dont Alan Scott, Hal Jordan, John Stewart, Guy Gardner, Kyle Rayner, Jessica Cruz et Simon Baz. Comme vous vous en doutez, de nombreuses couvertures seront proposées, avec, en plus de l'originale de Liam Sharp , pas moins de 8 alternatives, une par décennie :

1940 par Nicola Scott

1950 par Matt Taylor

1960 par Doug Mahnke

1970 par Neal Adams

1980 par David Finch

1990 par Philip Tan

2000 par Ivan Reis et Oclair Albert

et 2010 par Jim Lee et Scott Williams

​​​​​​​Pour l'intérieur, DC nous promet comme artistes Geoff Johns, Darryl Banks, Charlotte Fullerton McDuffie, Sina Grace, Mike Grell, Jeff Lemire, Ron Marz, Denny O’Neil, Fernando Pasarin, Ivan Reis, Rafa Sandoval, Mariko Tamaki, Peter J. Tomasi, James Tynion IV, Robert Venditti et d'autres.