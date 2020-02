Un comics Batman TAS par Dini et Burnett

Paul Dini et Alan Burnett, deux des créateurs de Batman : La série animée, font leur retour dans cet univers avec l'annonce d'une mini-série en 6 numéros. La série débutera en avril et sera dessinée par Ty Templeton, qui s'occupe déjà de Batman Adventures. Cette nouvelle histoire s'intéressera aux personnages emblématiques de la série mais aussi à certains qui ont été oubliés, tel que le Robin Jason Todd !

"Nous sommes passés de Dick Grayon à Tim Drake, et on a laissé de côté Jason. Ce qu'on va faire c'est donc de prendre ça comme une chance de revenir en arrière et admettre que ça faisait partie de l'histoire de la série animée. Pour la première fois, nous allons voir cette histoire et voir ce qui s'est passé avec cette relation. Donc, c'est notre chance de faire Jason Todd mais aussi le Red Hood . Il y d'autres personnages comme Azrael , qui étaient populaires au moment de la série, et Deathstroke , que l'on n'a jamais utilisés dans la série." annonce Paul Dini.

Le début de la mini-série sera pourtant très différente, comme le confirme le scénariste : "Nous commençons avec la relation entre Bruce et Lex dans une sorte de suite au crossover 'World's Finest', parce que l'on aborde ces évènements. Où en sont Bruce et Lex après avoir été arrêtés par Batman et Superman ? C'est intéressant de voir ce duel entre les deux."

Batman: The Adventures Continue #1 sortira d'abord en numérique, en avril, et le 6 mai en version papier.