Des détails sur la suite de Dark Nights: Metal

La suite de l'event Dark Nights: Metal par les auteurs Scott Snyder et Greg Capullo se dévoile enfin avec l'annonce de la mini-série en six numéros, Dark Nights: Death Metal ! L'équipe artistique sera complétée de Jonathan Glapion et FCO Plascencia, alors que le premier numéro sortira le 13 mai, avec ensuite un rythme mensuel, sauf en août où il y aura une pause. On aura aussi droit à des one-shots, similaires à ceux concernant les Batman maléfiques, mais qui seront cette fois consacrés à d'autres personnages de l'histoire.

Death Metal découlera directement des runs de Snyder et Jimenez sur Justice League et de la mini-série Justice League and Year of the Villain: Hell Arisen, par James Tynion IV, Javier Fernandez et Steve Epting. Ce sera une sorte d'apothéose de tout le travail fait par Snyder depuis des années, notamment depuis le premier volet de Metal. Wonder Woman sera le personnage principal au centre de l'histoire, alors que tous les autres super-héros, ou presque, auront disparu après leur défaite contre les vilains.

Il est précisé que si Greg Capullo n'avait pas re-signé avec DC Comics, cette histoire aurait tout de même vu le jour mais sous la forme d'un arc narratif de la série Justice League. Et en parlant de Capullo, voici les premiers éléments graphiques de la série, en exclusivité du côté du site Bleeding Cool.

Et voici les premières couvertures variantes, respectivement signées Artgem, David Finch et Francesco Mattina.