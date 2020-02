Sam Raimi envisagé pour Doctor Strange 2

Tout est encore incertain pour la suite de Doctor Strange, sous-titrée in the Multiverse of Madness, notamment après le départ du réalisateur du premier volet, Scott Derrickson. Ça bouge donc beaucoup et la grosse rumeur du moment est le choix de Marvel Studios qui se dirigerait vers Sam Raimi pour reprendre la réalisation du projet. Outre sa mythique saga Evil Dead, Raimi a bien évidemment posé les jalons de ce qu'est devenu l'univers Marvel au cinéma, avec sa trilogie Spider-Man.

Côté scénario, de la nouveauté aussi puisque le showrunner de la série TV Loki, Michael Waldron, est désormais à la tête du projet pour reprendre le travail déjà commencé par Jade Bartlett. Un choix qui paraît cohérent quand on sait que des liens sont annoncés entre Doctor Strange et les séries Loki et WandaVision, concernant sans doute les univers parallèles.

Reste à savoir si le projet est enfin sur les bons rails.