Nouvelle affiche pour New Mutants

Vous n'êtes plus seuls. Plus maintenant.

Une nouvelle affiche a été dévoilée pour le film New Mutants, accentuant le ton horrifique de celui-ci, qui est annoncé depuis le lancement du projet. La poster est accompagné du message "Vous n'êtes plus seuls. Plus maintenant.".

New Mutants est toujours annoncé pour le 1er avril 2020 en France.