Solomon Grundy dans la série TV Stargirl

La série Stargirl débutera dans le courant de l'année en simultanée sur la plateforme DC Universe et la chaine The CW, et si elle reste encore assez mystérieuse, on sait désormais que le vilain Solomon Grundy sera de la partie. C'est le showrunner, et créateur du personnage de Courtney Whitmore dans les comics, Geoff Johns, qui a dévoilé l'information, sans en dévoiler trop pour autant : "Je suis content que l'on garde un certain mystère. Je ne pense pas que l'on sache de quoi parlera la série pour le moment, en dehors de Courtney qui découvre l'héritage de Starman et cette équipe qui se forme. C'est fun, de savoir que l'on a ses portes à ouvrir et ses cartes à retourner et je suis impatient que l'on découvre notre Solomon Grundy."

Johns a, par contre, été bien plus volubile sur l'apparence de Grundy et les effets spéciaux autour du personnage. "Notre Solomon Grundy est impressionnant ! La boite qui a réalisé tous les effets spéciaux sur Stargirl est Zoic Studios et Andrew Orloff est l'un de ses fondateurs. L'investissement qu'ils mettent dans leur travail, leur équipe nous épate à chaque fois que nous contrôlons les effets réalisés. À chaque fois qu'ils rendent quelque chose, tous les personnages et le monde que nous construisons, c'est un travail phénoménal. Je suis impatient que tout le monde voit ça, c'est vraiment au-dessus de ce que l'on voit généralement.", annonce Geoff Johns.

Toujours pas de date fixée pour les débuts de la série mais ça ne saurait tarder.