Dates de sortie pour Falcon/Winter Soldier et WandaVision

La plateforme Disney+ vient d'annoncer les dates de sorties plus précises pour deux de ses séries du Marvel Cinematic Universe, et bonne nouvelles, elles sont avancées par rapport à leur placements originaux. Falcon and The Winter soldier sera la première à ouvrir le bal et reprendre directement après les évènement d'Avengers: Endgame, et ce à partir du mois d'août 2020 ! Alors que la série était intialement annoncée plutôt pour l'automne. Concernant WandaVision, qui sera la deuxième diffusée, d'abord annoncée pour 2021, elle sera finalement disponible en toute fin d'année 2020, pour le mois de décembre.

De quoi décharger un peu l'année 2021, où nous aurons au minimum Loki, Hawkeye et What If...? qui débuteront. Pour les fans de Star Wars, la saison 2 de The Mandolarian a elle été annoncée pour octobre de cette année.

Au passage, Disney+ annonce actuellement 28,6 millions d'abonnés sur sa plateforme, qui sera disponible en France fin mars.