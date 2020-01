[Sorties Comics] Vendredi 24 Janvier

Bliss Comics



Pas de note

Spectrum a arrêté de prospérer après la fermeture des usines de Charleswood, sa seule source d’activités. Dans cette ville en déclin, Jane retrouve son amie Heather, de retour de la fac, qu’elle avait perdue de vue après le lycée. Heather, fan d’exploration urbaine, embarque Jane en quête d’aventures dans la vieille usine abandonnée. Quels secrets se cachent derrière la disparition de son fondateur ? Quand leur escapade entraîne les deux amies dans une autre dimension, leur plan prend forme : réaliser un documentaire sur cet autre monde et devenir riches, vraiment riches. Le monde de l’autre côté du portail regorge de monstres, de magie et d’une opportunité pour une nouvelle vie. Il ne reste plus qu’à traverser…



John Allison, lauréat de plusieurs Eisner-Awards (Giant Days) et l’artiste Christine Larsen (Adventure Time) s’allient pour ce récit sur la découverte de soi et sur l’ouverture accidentelle d’une brèche vers une autre dimension..



Contient la série By Night #1-12

Prix : 29.9€