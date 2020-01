Le Joker fête aussi ses 80 ans avec un numéro spécial

80 ans de rires et de crimes

Catwoman ne sera pas la seule à fêter ses 80 ans en 2020, puisque le Joker est lui aussi apparu pour la première fois dans Batman #1 en avril 1940. Et il aura lui aussi droit à son numéro spécial : The Joker 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular #1. Les auteurs annoncés pour le moment sur les histoires qui composeront ce numéro sont Brian Azzarello, Lee Bermejo, Paul Dini, Denny O’Neil, Scott Snyder, Tom Taylor, Jock, José Luis García-López, Mikel Janín, James Tynion IV et Riley Rossmo. La couverture principale de ce numéro prestige est signée Greg Capullo.

Il y aura également des couvertures variantes pour chaque décennie de la vie du personnage, créées par des artistes différents.

1940s : Arthur Adams

1950s : David Finch

1960s : Francesco Mattina

1970s : Jim Lee and Scott Williams

1980s : Bill Sienkiewicz

1990s : Gabriele Dell’Otto

2000s : Lee Bermejo

2010s : by Jock

The Joker 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular #1 sortira le 29 avril 2020, au format deluxe one-shot pour $9,99.