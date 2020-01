La série TV Green Lantern présentera Sinestro

Annoncée il y a quelques mois, la série TV sur l'univers des Green Lantern, produite par HBO Max et supervisée par Greg Berlanti, se dévoile un peu plus grâce aux propos de Sarah Aubrey, de chez HBO, lors du Television Critics Association press tour. Cette dernière précise que l'histoire se "déroulera sur plusieurs décennies" et se concentrera sur "deux histoires de Green Lanterns de la Terre". L'information la plus intéressante est sans doute que la série prévoit d'aborder l'histoire de Sinestro .

On ne sait pas encore quels sont ces deux Green Lanterns terriens, même s'il y a très peu de doute qu'Hal Jordan soit l'un des deux. L'autre pourrait être John Stewart , qui est probablement le plus connu du grand public après Jordan. Concernant Sinestro , on peut se poser la question de savoir si la série compte aller jusqu'au corps de Sinestro et la fameuse guerre marquante dans les comics, ou s'il restera simplement un Ancien Green Lantern , désormais ennemi du corps.

Pas encore de date fixée pour le début de cette série que Berlanti promet différente de tout ce qui a été fait auparavant à la télévision.