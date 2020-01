Watchmen : Lindelof ne sera pas de retour pour une saison 2

Tout ce qui touche au chef-d'oeuvre Watchmen d'Alan Moore et Dave Gibbons est toujours attendu avec beaucoup d'appréhension, c'était sans aucun doute le cas pour cette série HBO signée Damon Lindelof (Lost, The Leftovers). Mais le créateur aura totalement réussi son pari avec une géniale histoire de neuf épisodes, rendant totalement hommage à la BD et offrant une suite qui tient la route, sans parler de la qualité d'écriture et de l'esthétisme de la série. Mais c'est aussi une historie qui a atteint sa conclusion et qui ne mérite pas forcément de suite, c'est en tout cas l'idée que s'en fait Lindelof, qui a officiellement annoncé qu'il en avait fini avec la série. Il a malgré tout donné sa bénédiction à HBO pour produire une suite, si elle le souhaite.

Du côté de la chaine câblée, l'avenir de la série reposait entre les mains de Lindelof, donc nous ne savons pas pour le moment si Watchmen aura droit à une suite dans le futur, avec d'autres créateurs, pour peut-être se concentrer sur d'autres personnages de l'univers. "Vraiment, je ne sais pas à ce moment si c'est une série avec plusieurs saisons ou juste une mini-série. Je pense que ce qu'a fait Damon si brillamment est de complètement ouvrir ce monde. Donc peut-être qu'il y a une autre version avec des personnages différents.", déclarait le président de la programmation d'HBO, Casey Bloys.