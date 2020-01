Un numéro anniversaire pour les 80 ans de Catwoman

Si le légendaire Batman fêtait ses 80 ans l'an dernier, c'est cette année au tour de l'un des personnages les plus emblématiques de la mythologie, à savoir Selina Kyle/Catwoman ! Eh oui, n'oublions pas qu'elle est apparue très tôt, dès Batman #1, en 1940. Pour l'occasion, DC Comics prévoit un numéro spécial anniversaire qui regroupera de nombreux artistes ayant marqué la féline : Catwoman 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular #1.

La couverture du numéro sera signée Joëlle Jones, qui est actuellement en charge de la série principale, les autres créateurs présents seront Ed Brubaker, Cameron Stewart, Paul Dini, Ann Nocenti, Adam Hughes, Tom King, Mikel Janín, Mindy Newell, Will Pfeifer et Emanuela Lupacchino, ainsi que des illustrations par Steve Rude, Tula Lotay, Jim Balent, entre autres.

Ed Brubaker et Cameron Stewart seront donc de retour sur le personnage après leur célèbre run entamé en 2002, pour une histoire de 12 pages intitulée The Art of Picking a Lock, qui se déroule justement au moment de la fin de leur run. Paul Dini va lui créer un nouveau personnage, dans une histoire où un Taxidermiste spécialisé dans les chats va tenter d'ajouter Catwoman à sa collection !

En plus de la couverture de Jones, il y aura des variantes pour chaque décennies :

1940s : ADAM HUGHES

1950s : TRAVIS CHAREST

1960s : J. SCOTT CAMPBELL

1970s : FRANK CHO

1980s : STANLEY “ARTGERM” LAU

1990s : GABRIELE DELL’OTTO

2000s : JIM LEE et SCOTT WILLIAMS

2010s : JEEHYUNG LEE

Catwoman 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular #1 sortira le 15 avril 2020, au prix de $9,99.