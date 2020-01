La série Superman & Lois officiellement annoncée !

Et une nouvelle série de plus pour le ArrowVerse de la chaine The CW, alors la commande officielle de Superman & Lois. La série mettra en scène les deux personnages déjà connus, interprétés par Tyler Hoechlin et Elizabeth Tulloch, d'abord apparus dans la série Supergirl, et ensuite dans le ArrowVerse de manière plus générale, avec notamment un rôle majeur dans le crossover Crisis on Infinite Earths qui vient de s'achever.

Nous les verrons essayer de trouver un équilibre à leurs vies entre leur rôle de super-héros, leurs travails et leur rôle de parents. La série débarquera sur la chaine publique américaine à la rentrée 2021, on ne sait pas encore pour combien d'épisodes. Il est évidemment difficile de ne pas faire le rapprochement avec la célèbre série des années 90, Lois & Clark, dont le pitch était à peu près le même, le petit Jonathan en moins.

Ce ne sera peut-être pas la seule nouvelle série de la chaine pour la rentrée prochaine puisque l'on sait que le spin-off Green Arrow and the Canaries est en développement, et aura d'ailleurs droit à un premier essai de lancement dans un prochain épisode d'Arrow.