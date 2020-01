X-Factor sera de retour en avril

Marvel vient d'annoncer le retour de la série X-Factor dans le cadre de Dawn of X pour le mois d'avril. Cette nouvelle série sera écrite par Leah Williams et dessinée par David Baldeon et sera centrée sur le processus de résurrection des mutants organisé autour des Cinq (Hope, Elixir, Proteus, Goldball et Tempus). L'équipe, composée de Prodigy, Polaris, Eye Boy, Daken et Prestige et dirigée par Northstar, repondra directement aux Cinq pour leur fournir des explications sur les raison de la mort de tel ou tel mutant avant de lancer le processus de résurrection. On a apprendra aussi plus sur les règles de la résurrection.

Williams ajoute qu'elle a mis en place un jeu dans les pages de données pour encourager les lecteurs à enquêter pour y trouver des indices sur le but "ultime" de la résurrection des mutants.