Joker en course pour 11 oscars !

On s'y attendait, mais peut-être pas forcément dans une telle proportion. Le film Joker de Todd Phillips, qui a connu un énorme succès critique et économique en fin d'année 2019, décroche 11 nominations aux oscars. Un exploit, presque, pour un film estampillé "super-héros", d'autant qu'il est le film le plus nommé de cette 92ème cérémonie des oscars, qui aura lieu le 9 février.

Joker se place dans la catégorie la plus prestigieuse du meilleur film, mais aussi celle du meilleur réalisateur pour Todd Phillips, dans celle du meilleur scénario original et sans grande surprise, dans celle du meilleur acteur pour Joaquin Phoenix. Les autres nominations sont les suivantes : meilleure photographie (Lawrence Sher), meilleurs costumes (Mark Bridges), meilleur montage (Jeff Groth), meilleur montage son (Alan Robert Murray), meilleur mixage son (Tom Ozanich, Dean Zupancic et Tom Maitland), meilleur maquillage et coiffure (Nicki Ledermann et Kay Georgiou) et meilleur bande originale (Hildur Gudnadottir).

Difficile de dire si Joker détient une véritable chance de décrocher l'oscar du meilleur film, mais parmi les prestigieuses récompenses, c'est sans doute l'heure pour Joaquin Phoenix qui part favori pour celle du meilleur acteur, après ses victoires aux Golden Globes et Critics Choice Awards.

On n'oublie tout de même pas de citer le seul autre film de super-héros, Avengers: Endgame, nommé dans la catégorie des meilleurs effets spéciaux, et c'est tout.

Quels sont vos pronostics ?