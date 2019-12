[Review] Harley Quinn, la série animée, épisode 1x01

Certaines mauvaises langues diront « Encore Harley Quinn ? ». Eh oui, encore. Cela-dit, cette fois, on est sur un nouveau support puisqu'il s'agit d'une série animée qui lui est dédiée. Donc oui, encore du Harley Quinn mais tout en étant quelque chose de différent quand même. Pour rappel, Harley Quinn est une série animée diffusée depuis le 29 novembre sur DC Universe et avec Kaley Cuoco dans le rôle titre. Pour le moment, seule une poignée d'épisodes a été dévoilée mais au total, nous devrions en avoir 26 (deux saisons de treize épisodes). Bien sûr, tout peut encore changer. Pour ce qui est de l'histoire, il s'agit tout simplement de Harley Quinn qui se sépare du Joker pour entamer son aventure en solo. Le point sur la situation étant fait, passons à la review en elle-même.

Attention, la série étant adulte, la review de MDCU est également à placer dans la catégorie adulte. Difficile de parler des dialogues sans donner des exemples. Pour les plus jeunes, nous ne pouvons que vous conseiller de passer votre chemin. Nous en profitons également pour confirmer aux parents qu'il ne s'agit pas d'un animé pour les enfants.

Autant le dire tout de suite, ce premier épisode aura été assez grandiose. C'est simple, il y a tout ce qu'on aurait voulu dans une série Harley Quinn et que l'on aurait jamais pensé avoir. Les premières minutes donnent rapidement le ton avec deux « Fuck » qui sont directement placés. Ce ne sont pas des mots placés discrètement ou des personnages qui échangent en arrière plan mais bien Quinn et le Joker . C'est à tel point que l'on serait à deux doigts de remettre en arrière pour voir si on a bien entendu ou non. Finalement, la scène suivante nous confirme que nous avons une bonne ouïe avec une Quinn qui casse la jambe d'un autre personnage. Et ce n'est pas une image. Nous avons droit à la jambe qui se tord, l'os qui ressort et le sang qui coule bref, tout un spectacle sans tomber pour autant dans l'absurde. Même chose pour le Joker qui s'éclate avec le visage d'un mec ce qui créé une nouvelle marre de sang et des vomissements. Pour le reste, le caractère des personnages principaux ou secondaires est fidèle, l'humour n'est pas omniprésent mais plutôt efficace (la scène où Quinn attend un an à Arkham est très bonne), les punchlines sont très nombreuses et toujours aussi... peu conventionnelles avec des « Il encule des chauve-souris » et autres belles déclarations. Bref, le ton est on ne peut plus mâture et on en peut qu'apprécier ce changement tant attendu. Enfin, les bonnes idées sont assez nombreuses et, parfois, assez originales. On peut penser à la plante d'Ivy, Frank, qui est très drôle, ou encore aux motivations d'Ivy qui sont très bien amenées. Finalement, la seule chose qui serait discutable dans ce premier épisode serait Gordon qui est présenté comme étant un personnage à la masse. Entendez-moi bien, le ton de la série fonctionne car c'est avant tout Quinn qui est concernée. Cela colle donc au personnage. Par contre, que d'autres personnages tels que Gordon entrent un petit peu dans cet univers d'insultes et de WTF désoriente déjà un petit peu plus.

Pudding, what the fuck are you doing ?

Concernant la partie graphique, les dessins et la colorisation sont plutôt bons et la character design est assez intéressant. Finalement, seule Quinn possède un design que nous connaissons d'ores et déjà. Pour les autres personnages tels que le Joker ou encore Ivy, ils ont déjà quelques petites originalités qui font qu'ils sont relativement différents de la vision que nous en avons la plupart du temps (sans que cela soit des revisites intégrales comme l'animé Batman de 2004). Le ton de l'animé permet de mettre en avant des mises en scènes jamais vues jusque-là (dans une adaptation de comics) et les scènes chocs sont assez nombreuses. En somme, il n'y a pas grand-chose à dire de ce côté là.

Du coup, est-ce que nous vous conseillons cet animé ? Oui. Au moins le premier épisode pour se faire un avis. Par contre, à titre tout-à-fait personnel, je ne suivrai pas la série. Entendez-moi bien, la critique est juste, cet animé s'annonce excellent. Il possède tout ce que j'attendais du personnage... mais il y a vingt ans... Entre-temps, DC est passé par différentes étapes avec le personnage et, je dois bien avouer que pas grand-chose ne m'aura attiré dans ces différentes étapes. La série solo Harley Quinn version New 52 qui se résume à Quinn qui fait du derby m'aura mis à terre, le film Suicide Squad mettant en avant le personnage m'aura achevé. Il est quand même malheureux que je résume Margot Robbie dans le rôle à « ouais... elle est jolie » alors qu'il s'agissait d'un personnage que je vénérais quelques années auparavant. Selon moi, le gros défaut de cet animé est donc qu'il est sorti bien trop tard, bien après le stade de l'overdose. Il a beau avoir toutes les qualités du monde, cela fait un moment maintenant que le personnage est mort à mes yeux. Après une telle surexposition et autant de massacres, il faudra plus qu'un animé de qualité pour redorer l'image du personnage.