Bande annonce pour l'animé Superman: Red Son

La bande annonce du prochain film d'animation de DC Comics, Superman: Red Son, a été dévoilée par Warner Bros. Home Entertainment. Le film est adapté du célèbre comic book de Mark Millar et Dave Johnson, dans lequel Kal-El bébé n'a pas atterri à Smallville avec son vaisseau mais en Union Soviétique, pour devenir l'un des symboles portant les valeurs du régime.

On retrouve aussi dans le trailer les personnages de Wonder Woman , Batman, les Green Lanterns et Lex Luthor , qui font partie intégrante de l'histoire. Red Son est réalisé par Sam Liu et débarque début 2020.