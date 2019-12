1er trailer pour la série Stargirl !

La prochaine série à rejoindre l'univers de DC Comics à la télévision sera centrée sur le personnage de Stargirl. Son créateur, le célèbre Geoff Johns, fait notamment partie de la production de la série pour amener son bébé sur le petit écran. Stargirl sera diffusée sur la plateforme DC Universe, et le lendemain sur la chaine The CW, la maison du ArrowVerse. L'actrice Brec Bassinger interprète le personnage principal de Courtney Whitmore comme on peut l'apprécier dans le tout premier trailer, qui éclaire un peu les origines de l'héroine et notamment son lien avec Starman.

Toujours pas de date précise pour le début de la série mais ça devrait se faire au printemps.