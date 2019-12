Trump en campagne dans la preview de The Golden Child

The Dark Knight Returns... again !

Le nouveau chapitre de la saga Dark Knight Returns de Frank Miller sort aujourd'hui, avec le one-shot The Golden Child. En voici la preview très engagée et politisée, comme souvent dans le travail de Miller. On y voit notamment des individus déguisés en Joker intervenir lors d'une manifestation contre la réélection de Donald Trump comme président des États-Unis.

Trois ans après The Dark Knight Returns III, nous suivons Carry Kelley devenur Batwoman et Lara/Supergirl, qui doivent faire face à une nouvelle menace à Gotham City. Mais elles ont un as dans la manche, avec le jeune Jonathan Kent , qui a des pouvoirs sans limites.

Pour ne rien gâcher, un teaser a été dévoilé présentant Joker avec un costume aux couleurs de l'amérique, devant des affiches de Donald Trump avec le slogan "Trust". Tout un programme pour ce one-shot !