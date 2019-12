La phase 4 du MCU plonge dans le multivers

Spider-Man: Far From Home teasant les univers parallèles et le titre du prochain Doctor Strange, in the Multiverse of Madness, laissaient présager que le multivers allait jouer un certain rôle dans le futur du MCU et notamment sa phase 4 à venir. Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a confirmé lors de la CCXP au Brésil, poussant même les révélations plus loin en annonçant que le multivers aura un gros impact.

"Le multivers est la prochaine étape dans l'évolution du MCU. Et Doctor Strange in the Multiverse of Madness ouvrira grandes ses portes d'une manière qui aura des répercussions sur une série Disney+ juste avant, qui n'est pas WandaVision, et sur les films qui viendront après de manière importante et fun." a révélé le marionnettiste du MCU.

Difficile de savoir de quelle série parle Kevin Feige, il pourrait s'agir de Loki, ce qui serait assez crédible au vu de son évasion dans Avengers: Endgame. La seule autre série qui sera diffusée avant Doctor Strange sera Falcon & Winter Soldier, mais il est plus difficile d'y voir un rôle du multivers dans cette série d'espionnage.