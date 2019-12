Une extrait du Batman de James Tynion IV

Le long run du scénariste Tom King sur le titre Batman, démarré en 2016, prendra fin ce mois-ci avec le numéro #85 de la série. Et c'est James Tynion IV, accompagné de Tony Daniel, qui prendra le relais à partir de janvier. Et ce Batman #85 contiendra 3 pages d'épilogue écrite par Tynion, qui lanceront son run, dessinées par Guillem March et Tomeu Morey. La première de ces pages a été dévoilée en tant que preview.

Batman #86 sortira le 8 janvier et l'équipe créative gérera les conséquences de la fin du run de King, et amenera le retour d'un Ancien ennemi, Deathstroke !

Tom King, quant à lui, n'en aura pas totalement fini avec Batman puisqu'une maxi-série en 12 numéros, Batman/Catwoman, débutera en janvier pour conclure son travail sur la relation entre les deux personnages. Le grand final, Batman #85, sort lui le 18 décembre prochain.